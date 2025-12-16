Главного тренера «Зенита» вместе с женой задержали в Мюнхене

Главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом супруга специалиста сообщила в Telegram-канале .

По ее словам, пара посещала немецкий город по медицинским причинам. При обратном вылете их остановили сотрудники безопасности аэропорта.

«Дальше как в тумане… Допрос, слово crime, подписи в графе „обвиняемый“ и ощущение беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу», — написала Анна Семак.

Она уточнила, что правоохранители им объяснили, что по новым законам российским гражданам запрещено вывозить вещи стоимостью более 300 евро за единицу.

«На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела, никто нас не ждал. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», — добавила женщина.

ЕС в 2022 году запретил вывозить в Россию предметы стоимостью более 300 евро за единицу. К ним относятся парфюмерия, алкоголь, бытовая техника и другие товары.