«Ну и где больше свободы?» Германия отказала Сухорукову в шенгене

Народный артист России Виктор Сухоруков пожаловался, что посольство ФРГ отказало ему в выдаче шенгенской визы, так как сочло угрозой для внутренней безопасности. Об этом актер рассказал Пятому каналу .

Сухоруков планировал поехать в Германию, чтобы встретиться с давней подругой, а потом вернуться обратно в Россию. Но немецкое посольство отказало ему в выдаче шенгенской визы, обосновав свое решение двумя пунктами.

В первом говорится, что государства — члены ЕС считают его угрозой их международным отношениям. Во втором указали, что он представляет опасность для общественного порядка или внутренней безопасности европейских стран.

«Не знаю даже, в какую сторону думать. Сказали, что я опасный человек, ну что делать», — сказал Сухоруков.

По его словам, он раньше приезжал в Германию, но ничего плохого там не делал. Теперь же его называют угрозой. Актер также добавил, что дело, видимо, в политике, но в этом случае он придерживается одного — любит Россию, служит Отечеству и не предает свою землю.

После этого артист спел первый куплет из советской «Песни о Родине», начинающейся со слов «широка страна моя родная». В заключение он обратился к новому поколению россиян, где все же «больше свободы, счастья и прочих радостей».

В конце октября сообщали, что Сухоруков попал в больницу с подозрением на рак, но актер позже опроверг эти новости.