Момент взрыва, при котором погиб генерал-лейтенант Москалик, попал на видео

Момент взрыва автомобиля в Балашихе, при котором погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На видео можно заметить, что после взрыва в разные стороны от машины разлетелись элементы кузова, в небо поднялся черный дым.

На месте работают криминалисты, следователи, сотрудники и эксперты оперативных подразделений правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следователи завели уголовное дело за убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Легковой автомобиль Volkswagen утром 25 апреля взорвался во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. В распоряжении 360.ru оказалось видео обстановки с места происшествия.

Ранее стало известно, что мощность взорвавшейся в Балашихе бомбы превысила 300 граммов тротила.