Задушивший в Подмосковье девушку неоднократно избивал ее

В Московской области молодой человек из ревности задушил возлюбленную, отвез тело под Тулу и закопал тело. Находясь в отношениях с жертвой, он неоднократно бил ее, рассказала 360.ru тетя погибшей.

«Она говорила, что бил раньше, были такие случаи. Познакомились два года назад. Даже когда „пропала“, парень не шел на контакт ни с кем, даже в розысках не участвовал», — сказала она.

Женщина добавила, что мать подозреваемого также пыталась запутать следствие ложными показаниями.

«Мать путалась в показаниях, говорила то одно, то другое. То ушла, то не вернулась, то не видела», — заключила родственница погибшей.

В пресс-службе СК по Московской области сообщили, что 20-летнему жителю Дзержинского предъявили обвинение в убийстве. Следствие ходатайствовало перед судом об его аресте. Парня поместили под стражу до 17 августа.

Его жертвой стала его 22-летняя девушка. Молодые люди поругались 10 июня, в ходе ссоры юноша задушил возлюбленную, а затем с помощью матери вывез тело в Тульскую область и закопал в поле.