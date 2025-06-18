Мать помогла сыну закопать тело убитой им в Подмосковье девушки

Парень убил возлюбленную из ревности в Московской области. Мать помогала ему спрятать труп, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Жертвой преступления стала 22-летняя девушка, которая жила со своим парнем в квартире на улице Лесная в Дзержинском. Молодые люди поругались 10 июня. Во время ссоры юноша задушил возлюбленную.

После этого он решил спрятать тело и позвал на помощь свою мать. Вместе они вывезли тело жертвы в Тульскую область, чтобы закопать его в поле.

Родственники и друзья девушки заявили о ее пропаже в полицию. На допросе мать рассказала о преступлении сына. Она показала место сокрытия тела. Следователи уже работают там. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

В ЯНАО мужчина ударил сожительницу несколько раз молотком по голове и задушил. После этого он пытался спрятать тело в холодильнике.