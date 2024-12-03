Задержанным с 20 килограммами «синтетики» в Крыму наркоторговцам вынесли приговор

ФСБ: пойманные с 20 кг наркотиков в Крыму торговцы отправились в колонию

Приговор в девять и 9,5 года колонии строгого режима получили двое наркоторговцев, пойманных с 17 килограммами мефедрона и тремя — метадона в Крыму. Как сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ, приговор злоумышленникам вынес Кировский районный суд Крыма.

Наркоторговцев задержали в марте этого года, когда они извлекали запрещенные вещества, хранившиеся в тайнике. В ходе допроса они рассказали, что планировали расфасовку наркотика по дозам и продажу через «закладки» на территории полуострова.

Следователи ФСБ завели против задержанных уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В первой половине ноября суд Удмуртии дал реальные сроки от 3,5 до 12,5 года колонии группировке наркоторговцев, куда входили 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. На протяжении девяти месяцев участники банды занимались продажей наркотиков через «закладки» в разных районах республики.