Банду из 13 наркоторговцев осудили в Удмуртии

В Удмуртии осудили 13 членов преступной группировки, которая занималась продажей наркотиков на территории республики. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Суд установил, что преступники, среди которых были четверо несовершеннолетних, на протяжении девяти месяцев, с февраля по октябрь 2021 года, продавали наркотики в разных городах республики через так называемые закладки.
Суд признал всех фигурантов дела виновными. В зависимости от роли каждого они получили от 3,5 до 12,5 года заключения.
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