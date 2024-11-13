Банду из 13 наркоторговцев осудили в Удмуртии

В Удмуртии осудили 13 членов преступной группировки, которая занималась продажей наркотиков на территории республики. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Суд установил, что преступники, среди которых были четверо несовершеннолетних, на протяжении девяти месяцев, с февраля по октябрь 2021 года, продавали наркотики в разных городах республики через так называемые закладки.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. В зависимости от роли каждого они получили от 3,5 до 12,5 года заключения.