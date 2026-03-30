Задержанный за госизмену житель Челябинской области стал фигурантом нового дела

Житель Челябинской области, ранее задержанный по делу о государственной измене, стал фигурантом еще одного уголовного дела — о терроризме. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следствие считает, что южноуралец наладил конфиденциальное сотрудничество с представителем запрещенного в России украинского военизированного формирования. По его заданиям он собирал разведывательную информацию — в частности, проводил наблюдение за объектами транспортной инфраструктуры и должен был передавать данные о перемещении железнодорожных составов с военной техникой по территории региона.

Несмотря на осведомленность о террористическом статусе этой организации, мужчина продолжал выполнять задания иностранного куратора. В связи с этим следственный органом ФСБ возбудил дополнительное уголовное дело.

Ранее правоохранители задержали 45-летнего жителя Крыма, который подозревается в сотрудничестве с украинской стороной.