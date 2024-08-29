Задержанный в Москве сторонник РДК признал вину в подготовке теракта

РИА «Новости»: сторонник РДК признал вину в подготовке теракта в Москве

Фото: РИА «Новости»

Сторонник террористической организации «Русский добровольческий корпус»* (РДК*) признал вину в рамках уголовного дела, расследуемого в Москве, по факту подготовки теракта. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас задержанный находится под арестом. Он признал вину в подготовке теракта, рассказали силовики.

В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника РДК* о подготовке теракта возбудили в начале июня в Москве. По словам источника, мужчина в 2023 году начал переписку в мессенджере с членами РДК*, а затем отправился к военкомату на северо-западе Москвы для разведки местности и составления плана отхода.

Ранее ВС России частично уничтожили солдат ВСУ и бойцов из РДК*, собранных в Харьковской области.

*РДК, «Русский добровольческий корпус» признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.

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