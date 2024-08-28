В Москве предотвратили теракт

Уголовное дело о подготовке теракта возбудили в Москве. Фигурантом стал 27-летний сторонник «Русского Добровольческого Корпуса»* (РДК), сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По данным агентства, мужчина начал переписываться с членами террористической организации в октябре прошлого года. В июне он решился на теракт, который успели предотвратить.

После этого фигурант дела приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы, чтобы произвести разведку местности, составить план отхода, а также провести на месте фотофиксацию.

Мужчину уже задержали.

Ранее в Новгородской области задержали местного жителя, который планировал перебраться на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российских войск. Его поймали при попытке выехать в Брянскую область.

*РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.