Подозреваемого в убийстве новокаховского депутата арестовали

Предполагаемого террориста — убийцу новокаховского депутата арестовали, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«В целях оказания содействия украинской стороне один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которые были переданы ему с использованием БПЛА», — рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили силовики.

Правоохранители установили и задержали пособников исполнителя теракта.

Ранее сотрудники ФСБ и СК задержали подростка, готовившего теракт в одном из храмов Уфы.