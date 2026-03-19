Подозреваемого в убийстве новокаховского депутата арестовали
ФСБ: подозреваемому в убийстве новокаховского депутата грозит пожизненный срок
Предполагаемого террориста — убийцу новокаховского депутата арестовали, ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
«В целях оказания содействия украинской стороне один из фигурантов инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя в соответствии с их инструкциями, получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, которые были переданы ему с использованием БПЛА», — рассказали в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело о теракте.
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили силовики.
Правоохранители установили и задержали пособников исполнителя теракта.
