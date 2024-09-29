Задержанную по делу об убийстве женщины в Балакове отпустили

Жительницу Саратовской области, подозреваемую в причастности к похищению и убийству предпринимательницы Натальи Алешниковой в Балакове, не стали арестовывать. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балаковского районного суда.

По данным следствия, в ночь на 23 сентября двое неизвестных мужчин насильно посадили Алешникову в ее личный автомобиль, после чего скрылись. Спустя три дня тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе рядом с брошенной машиной.

По подозрению в организации преступления задержали Светлану Т. Однако, как сообщили в суде, утром 29 сентября следователь принял решение об отказе от ходатайства об избрании в отношении нее меры пресечения, и женщину освободили.

СК по Саратовской области возбудил уголовные дела по статьям об убийстве, сопряженном с похищением человека, и о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. Расследование продолжается.

Подруга Алешниковой усомнилась в том, что ее могли убить из ревности. Женщина назвала семью предпринимательницы образцовой.