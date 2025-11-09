Задержанному по делу о взрыве газа в доме под Тулой предъявили обвинение

Тульский СК: задержанный по делу о взрыве газа в доме Куркина снял заглушки

Взрыв газа в жилом доме поселка Куркино в Тульской области прогремел из-за снятых жильцом квартиры заглушек внутридомового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве сообщили, что мужчина провел самовольную демонтацию, дождался, пока в помещении скопится газ, и щелкнул зажигалкой.

В результате взрыва произошло частичное обрушение первого подъезда.

Жильца доставили на допрос к следователю, где предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного общеопасным способом.

Мужчина заявил, что раскаивается в случившемся, и подчеркнул, что никому не хотел причинить вреда.

Взрыв газа в жилом доме тульского поселка Куркино прогремел в минувшую субботу, 8 ноября.

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате детонации обрушилась стена первого подъезда и перекрытия второго и третьего этажей.

Из поврежденного дома эвакуировали 10 человек. Их отправили в пункты временного размещения.

При взрыве пострадали четыре жильца, которых доставили в Ефремовскую районную больницу.