Задержанному по делу о взрыве газа в доме под Тулой предъявили обвинение
Тульский СК: задержанный по делу о взрыве газа в доме Куркина снял заглушки
Взрыв газа в жилом доме поселка Куркино в Тульской области прогремел из-за снятых жильцом квартиры заглушек внутридомового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.
В ведомстве сообщили, что мужчина провел самовольную демонтацию, дождался, пока в помещении скопится газ, и щелкнул зажигалкой.
В результате взрыва произошло частичное обрушение первого подъезда.
Жильца доставили на допрос к следователю, где предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного общеопасным способом.
Мужчина заявил, что раскаивается в случившемся, и подчеркнул, что никому не хотел причинить вреда.
Взрыв газа в жилом доме тульского поселка Куркино прогремел в минувшую субботу, 8 ноября.
Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате детонации обрушилась стена первого подъезда и перекрытия второго и третьего этажей.
Из поврежденного дома эвакуировали 10 человек. Их отправили в пункты временного размещения.
При взрыве пострадали четыре жильца, которых доставили в Ефремовскую районную больницу.