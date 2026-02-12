Задержанного за взятку замглавы Челябинской области доставят в Москву для ареста

Заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика задержали за получение взятки в особо крупном размере от директора структуры, занимающейся организацией детского отдыха. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным журналистов, директор передала деньги за содействие в передаче в долгосрочную аренду имущественного комплекса муниципального лагеря «Юность». Сейчас Фалейчика планируют отправить в Москву для решения вопроса о его аресте.

Сегодня утром глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о задержании заместителя. Губернатор воздержался от оценок ситуации и отметил, что следователи во всем разберутся. Администрация Копейска окажет правоохранителям необходимое содействие. Если вину Фалейчика установят, он «ответит по всей строгости закона».

Ранее ФСБ России сообщила о задержании замглавы Сергиева Посада за хищение бюджета. По данным следователей, он вместе с другими чиновниками за деньги помогал выигрывать в конкурсах.