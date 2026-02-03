ФСБ задержала первого замглавы Сергиева Посада за хищение бюджета

Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя главы Сергиева Посада и нескольких других чиновников за коррупционные преступления. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Задержанных заподозрили в получении взяток и мошенничестве. По версии следствия, преступная группа, в состав которой входили чиновники из местной администрации, за вознаграждение помогала компаниям выигрывать в конкурсах.

Сторона обвинения предполагает, что подозреваемые также оформляли фиктивные договоры с фирмами, которые не выполняли свою работу. Выделенные из бюджета средства обналичивались и распределялись между подельниками.

Пресс-служба СК по области подтвердила, что обвинения предъявили пяти должностным лицам администрации Сергиево-Посадского городского округа и трем бизнесменам.

«В настоящее время в отношении всех фигурантов судом избраны меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Ранее подмосковная прокуратура изъяла имущество у бывшего заместителя главы Дмитровского городского округа Алексея Ионова. Решение приняли после проверки на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Правоохранители установили, что с 2021 по 2025 год Ионов покупал автомобили и недвижимость, оформляя имущество на родственников и друзей.