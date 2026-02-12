Замгубернатора Челябинской области задержали по подозрению в коррупции

Правоохранительные органы задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Текслер.

По его словам, речь идет о следственных действиях, связанных с прежним местом работы Фалейчика на посту главы Копейского городского округа.

«Воздержусь от оценок, уверен, следствие объективно разберется. Действующая администрация Копейска окажет следственным органам необходимое содействие», — написал Текслер.

Губернатор также пояснил свою позицию: если вину Фалейчика установят, то он ответит по строгости закона без поправок на звания и чины.

По информации телеграм-канала Shot, Фалейчика подозревают в получении взяток и коррупции. Утром 12 февраля силовики пришли в его кабинет в здании правительства региона.

С февраля 2019 года Фалейчик занимал пост замглавы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам, в июне стал главой города. В должность заместителя губернатора он вступил с 10 апреля 2024 года и курировал ЖКХ.

