Задержанного генерала Муминджанова давно не видели в военном городке в Воронеже

РИА «Новости»: генерал Муминджанов не проживал в своей квартире в Воронеже

Замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов давно не появлялся в зарегистрированной на него квартире в военном городке в Воронеже и вряд ли там проживал в последнее время, выяснило РИА «Новости» . Агентство сообщило, что в квартире генерала проживают две сестры.

Квартира Муминджанова находится в микрорайоне Военный городок в Воронеже в панельном доме 1995 года постройки. Соседка рассказала, что знает генерала, он когда-то давно жил в этом подъезде.

«Да, он жил в нашем подъезде, но очень давно. Я уже не очень хорошо его помню. А что сейчас — не знаю, очень давно его тут не видела», — отметила женщина.

Оказалось, что в квартире офицера живут две сестры, которые плохо говорят по-русски. Одна из них призналась, что живет в этой квартире, но не стала отвечать на вопрос, снимает ли она ее.

Местные жители даже не слышали, что одна из квартир в их доме принадлежит генералу.

«Если бы тут кого-то задержали — мы бы точно видели. А если бы тут жил кто-то высокопоставленный, то мы бы точно знали. Тут все друг друга знают, общаются, слух бы прошел очень быстро», — рассказала одна из соседок.

Другая соседка заявила, что квартиры в доме недорогие, и вряд ли «такие чиновники» будут в них жить.

Генерал-майора Валерия Муминджанова задержали накануне по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.