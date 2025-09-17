Задержание работающего на ГУР африканца в Астрахани сняли на видео

Появилось видео задержания африканского шпиона в Астрахани, работающего на Украину. Кадры предоставил ЦОС ФСБ.

Силовики выяснили, что мужчина является гражданином одного из государств Северной Африки. Он переписывался с представителем ГУР Украины в Telegram.

Кураторы поручали собирать и передавать сведения о критической инфраструктуре и военных объектах в регионе. В итоге африканца арестовали, возбудили уголовное дело.

Ранее в Херсонской области задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ. Следователи выяснили, что мужчина постоянно передавал наставнику данные о дислокации российских военных и техники. Он переписывался с кураторами в мессенджере.

Против задержанного возбудили дело, сейчас он под арестом.