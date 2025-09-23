Задержание причастных подрыву мостов диверсантов под Самарой сняли на видео

Появилось видео с задержанием отца и сына в Самарской области, причастных к нескольким крупным диверсиям в регионе. Кадры предоставил ЦОС ФСБ.

Правоохранители рассказали, что при задержании мужчины не оказывали сопротивления. Однако в процессе один из них покалечил себя ножом. В итоге его госпитализировали. Уже в больнице он признался силовикам, что сам вышел на связь с украинскими кураторами. Места для диверсий в основном выбирал самостоятельно.

Следователи выяснили, что в прошлом году диверсанты устроили взрыв на магистральном газопроводе. В 2024-м подорвали два ж/д моста через реки Чапаевку и Самару.

Также мужчины занимались изготовлением самодельной взрывчатки. В 2023-м устроили диверсию на трансформаторной подстанции Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Силовики задержали диверсантов во время попытки подорвать железнодорожный мост через Самару. При себе у них были 13,5 килограмма взрывчатки.