Причастных к подрыву мостов и газопровода отца и сына поймали под Самарой

В Самарской области задержали двух мужчин, отца и сына, причастных к нескольким диверсиям в регионе. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, в июле 2023 года в Сызранском районе диверсанты подорвали магистральный газопровод. В 2024-м они стали исполнителями диверсий на железнодорожных мостах через реки Чапаевку и Самару.

Кроме того, мужчины сделали самодельную взрывчатку. С ее помощью в 2023-м подорвали трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Проукраинских диверсантов задержали во время того, как они пытались подорвать ж/д мост через Самару. У них изъяли 13,5 килограмма взрывчатки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трех диверсантов в Петербурге. Они пытались подорвать машину главы одного из местных предприятий.