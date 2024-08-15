Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске сняли на видео

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Тобольске. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

Мужчину задержали на выходе из торгового центра. Правоохранителям он рассказал, что «оставил самодельную бомбу», но, когда она должна сработать, не знал.

«Оставил бомбу, самодельную», — сказал задержанный.

Также ФСБ показала на видео, как специалисты занимались обезвреживанием взрывного и самодельных зажигательных устройств. Сотрудники ведомства отметили, что задержанный планировал совершить взрыв в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске. По факту подготовки к теракту возбудили уголовное дело.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что силовые структуры предотвратили на территории России в 2024 году 110 терактов и задержали более 1000 человек, причастных к их организации.

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