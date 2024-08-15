ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области
ФСБ задержала двух сторонников идеологии массовых убийств в Тобольске
Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Тюменской области, подготовку которого вели двое сторонников идеологии массовых убийств. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.
«Федеральная служба безопасности предотвратила подготовку теракта в Тюменской области во взаимодействии со Следственным комитетом. В ходе проведенных мероприятий задержали двух граждан России, которые являлись сторонниками идеологии массовых убийств», — заявили в спецслужбе.
В ФСБ отметили, что фигуранты планировали совершить взрыв при помощи самодельного взрывного устройства в здании отделения органов внутренних дел в Тобольске.
Оперативники обнаружили самодельное взрывное устройство и два самодельных зажигательных устройства, специалисты-взрывотехники уничтожили их на месте. Против задержанных завели уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
Ранее стало известно, что более 100 терактов предотвратили в России в 2024 году.