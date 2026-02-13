Задержание начальника центра «Э» в Магнитогорске показали на видео

СК завел дело против начальника центра «Э» в Магнитогорске

Следственный комитет по Челябинской области завел уголовное дело против руководителя межрайонного отделения по противодействию экстремизму в Магнитогорске по статье о превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемый в период с марта по апрель 2025 года незаконно получал доступ к интегрированному банку данных МВД, где собирал персональных данных на физическое лицо и передавал их своему знакомому.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с МВД по региону.

Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

По информации «Коммерсанта», речь идет о подполковнике Илье Афонасенко.

