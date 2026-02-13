Начальника центра «Э» задержали в Магнитогорске за превышение полномочий

Оперативники управления ФСБ по Челябинской области задержали в Магнитогорске главу межрайонного отделения по противодействию экстремизму Илью Афонасенко. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По информации источника, причиной стало превышение последним своих должностных полномочий. Содействие в задержании оказали сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности главка МВД по региону.

СК по региону завело против Афонасенко уголовное дело. Следствие считает, что начальник центра «Э» в марте–апреле 2025 года за денежное вознаграждение незаконно получал доступ к банку данных МВД, собирал персональные данные и передавал их знакомому.

На рабочем месте и в доме подозреваемого провели обыски. СК решает вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Днем ранее заместителя губернатора Челябинской области задержали по подозрению в коррупции.