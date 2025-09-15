Второго взяли в Уктусе. Что известно о задержании сбежавшего из СИЗО-1 в Екатеринбурге осужденного Корюкова

В Екатеринбурге задержали второго из двоих осужденных, сбежавших 1 сентября из СИЗО-1. Иван Корюков*, находившийся в розыске, был пойман в микрорайоне Уктус, сообщили 360.ru в правоохранительных органах.

Ранее, 8 сентября, силовики задержали другого беглеца Александра Черепанова*, который сопротивления не оказал.

Корюков* и Черепанов* были осуждены Центральным окружным военным судом Екатеринбурга 14 октября 2024 года за приготовление к теракту. После побега против них возбудили новое дело по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, совершенный группой»). Сведения о них также появились в базе федерального розыска МВД.

Ранее стало известно, что террористы выбрались из камеры с помощью ключей. Заключенным потребовалось восемь минут, чтобы покинуть территорию следственного изолятора.

* Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.