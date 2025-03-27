«Слава богу, все закончилось». Жертва «кислотного маньяка» выиграла суд у его матери

Жертва «кислотного маньяка» Анастасия Лобода из Монина выиграла суд у матери напавшего на нее Андрея Сулейманова о причинении ей материального ущерба. Об этом она рассказала 360.ru.

«Как вам сказать? Тут вот два таких вопроса. То, что я выиграла, это безусловно важно, и я этим довольна. И, слава богу, это все закончилось наконец-то. Из всех моих проблем хотя бы одна ушла. А сколько я выиграла, я вот пока не поняла. Опять же, получу ли я это?» — задалась она вопросом.

По словам Лободы, она планирует потратить деньги на оплату ипотеки. Пострадавшая призналась, что боится снова оказаться на Курском вокзале с ребенком, как было, когда они приехали из Донбасса.

Собеседница 360.ru также отметила, что мать маньяка в течение всех судебных заседаний сидела с отрешенным видом. Вне судов она ей позвонила один раз, причем «с наездом», кричала в трубку, чтобы от нее отстали.

Адвокат Андрей Ткачев подчеркнул, что преступник наказан, им оставалось только взыскать материальный ущерб и моральный вред, но были определенные нюансы.

«Человеку поломали судьбу. Нужно решить вопрос, чтобы ущерб был возмещен. Сегодня прозвучало решение. Слава богу, хоть что-то», — заявил он.

Ткачев отметил, что пока не получил на руки резолютивную часть решения суда. При этом он услышал, что с матери преступника и его самого взыскали материальный ущерб в размере 150 тысяч рублей. Еще с маньяка взыскали моральный вред на три миллиона рублей.