За год в России заблокировали счета причастных к терроризму на сумму свыше 230 млн рублей

С начала 2024 года в России заблокировали счета на сумму свыше 230 миллионов рублей в связи с финансированием терроризма. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
По данным НАК, блокировке подверглись счета шести тысяч лиц, причастных к финансированию террористов.
За этот год в стране пресекли порядка 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Правоохранители изъяли 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и 5,5 тысячи взрывных устройств.
Всего в России с начала 2024 года пресекли 190 терактов. Сотрудники силовых ведомств нейтрализовали 38 преступников и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников.
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