За год в России заблокировали счета причастных к терроризму на сумму свыше 230 млн рублей

НАК: за 2024 год из-за угрозы терроризма в РФ заблокировали счета 6 тыс. человек

С начала 2024 года в России заблокировали счета на сумму свыше 230 миллионов рублей в связи с финансированием терроризма. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

По данным НАК, блокировке подверглись счета шести тысяч лиц, причастных к финансированию террористов.

За этот год в стране пресекли порядка 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Правоохранители изъяли 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и 5,5 тысячи взрывных устройств.

Всего в России с начала 2024 года пресекли 190 терактов. Сотрудники силовых ведомств нейтрализовали 38 преступников и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников.