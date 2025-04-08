Взрывчатку подбросили на железнодорожные пути в Подмосковье

Неизвестные пытались сорвать движение по Московской железной дороге. Они подбросили на пути несколько муляжей и настоящих взрывных устройств, в Ступине и Воскресенске прогремели взрывы. Полиция ищет диверсантов, сообщил источник 360.ru.

Железнодорожники в ночь на 8 апреля нашли несколько поддельных взрывных устройств на путях в разных частях Москвы и Подмосковья. Около станций Жилево в Ступине и Конобеево в Воскресенске диверсанты заложили настоящие бомбы, прогремели взрывы. К утру ремонтные бригады устранили последствия ночного ЧП, оно не сказалось на движении поездов.