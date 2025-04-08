Взрывчатку подбросили на железнодорожные пути в Подмосковье

Источник 360.ru: около станций в Ступине и Воскресенске прогремели взрывы

Неизвестные пытались сорвать движение по Московской железной дороге. Они подбросили на пути несколько муляжей и настоящих взрывных устройств, в Ступине и Воскресенске прогремели взрывы. Полиция ищет диверсантов, сообщил источник 360.ru.

Железнодорожники в ночь на 8 апреля нашли несколько поддельных взрывных устройств на путях в разных частях Москвы и Подмосковья. Около станций Жилево в Ступине и Конобеево в Воскресенске диверсанты заложили настоящие бомбы, прогремели взрывы. К утру ремонтные бригады устранили последствия ночного ЧП, оно не сказалось на движении поездов.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Начался розыск подрывников. Источник 360.ru сообщил, что их могло быть двое, судя по географии раскладки взрывных устройств.

Ранее силовики задержали жителя Шатуры по подозрению в покушении на теракт. Он попался после поджога на станции Подлипки-Дачные.

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