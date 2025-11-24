Взрыв на железной дороге предотвратили в Алтайском крае

В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Двух злоумышленников обнаружили между станциями Алтайская и Бийск. Они пытались установить срабатывающее устройство на железной дороге. Когда стражи порядка стали задерживать их — открыли огонь.

«Установлено, что данные граждане являются местными жителями и были завербованы через мессенджер Telegram представителем терорганизации в целях осуществления диверсионно-террористической деятельности за материальное вознаграждение», — заявили в ведомстве.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям о диверсии, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Ранее правоохранители задержали подростка в Московской области, который собирался поджечь релейный шкаф на Белорусском направлении. Юноше пообещали деньги за теракт.