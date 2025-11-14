Силовики задержали подростка из Подмосковья, который поджег релейный шкаф

Подмосковного подростка задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа на Белорусском направлении Московской железной дороги. Об этом сообщили в УТ МВД России по ЦФО .

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть ЛОП на станции Голицыно от диспетчера ведомственной охраны. Инцидент произошел в районе станции Одинцово: прибывшие на место следственно-оперативные группы установили, что пожар носил умышленный характер. Движение поездов нарушено не было.

Сотрудники транспортной полиции и линейного отдела на станции Москва-Белорусская задержали подозреваемого неподалеку от места происшествия по горячим следам — им оказался 16-летний житель Подмосковья.

Юноша, как сообщили в полиции, признался, что с ним связался неизвестный в мессенджере и предложил деньги за совершение теракта. Следуя инструкциям, подросток облил релейный шкаф бензином, поджег его и попытался уйти, но был задержан практически сразу.

Вместо обещанного вознаграждения подросток стал фигурантом уголовного дела, которое Юго-Западный следственный отдел на транспорте СК России возбудил по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт).

Ранее Ростовский областной суд приговорил жителя региона Романа Девицына к 14 годам лишения свободы за попытку диверсии на железной дороге при прохождении состава с военной техникой.