Взявшего семью в заложники новосибирца арестовали

Суд арестовал до 10 ноября взявшего в заложники семью жителя Новосибирска

В Новосибирске суд выбрал меру пресечения мужчине, который несколько дней назад взял в заложники сожительницу и ее детей в квартире многоэтажки. Его арестовали, сообщил сайт kp.ru .

«Заельцовский районный суд отправил мужчину в СИЗО до 10 ноября. Защита обвиняемого просила домашний арест. Она собирается обжаловать вынесенный приговор», — рассказал корреспондент издания.

Мужчине предъявили обвинения по статье 206 УК РФ, уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

«С учетом позиции государственного обвинителя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла под контроль.

По данным СК, 37-летний ранее судимый мужчина захватил и удерживал в квартире свою гражданскую супругу и трех ее несовершеннолетних детей. В беседе с 360.ru женщина заявила, что ее возлюбленный невиновен, а полицию вызвали знакомые, которым та пожаловалась на плохое поведение сожителя.