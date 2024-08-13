«Взял за волосы и прижал к лавочке». Житель Новосибирска ударил ребенка металлической трубой

В Новосибирске мужчина ударил четырехлетнего мальчика, игравшего на детской площадке, металлической трубой по голове, после чего попытался сбежать, но его задержали соседи и прохожие. О произошедшем более подробно рассказала 360.ru мать пострадавшего ребенка.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, чего не хуже — наркоман какой-нибудь. <...> То есть, конечно, его никто не нюхал, но он был неадекватен», — рассказала она.

По словам женщины, все произошло примерно в семь часов вечера, когда было еще светло и на площадке гуляло много детей. Сын женщины хотел выбросить что-то в мусорный бак. Скамейка, на которой сидел мужчина, располагалась поблизости.

«Ребенок дошел до мусорки, человек его просто схватил и ударил палкой. То есть взял его за волосы, прижал к лавочке и ударил палкой металлической. <…> Чем он руководствовался — понятия не имею», — заявила собеседница 360.ru.

Сейчас, по ее словам, мальчик жалуется на головокружение и головную боль.

Следственный комитет возбудил против мужчины уголовное дело о покушении на убийство.