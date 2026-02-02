Выжившая россиянка из файлов Эпштейна заявила, что поставщик девушек на свободе

Упомянутая в рассекреченных материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна модель Рая из краснодарского агентства действительно существует, но давно не работает. Она рассказала KP.RU , что не летала на злополучный остров.

Девушка давно оставила профессию, вышла замуж и занялась семейным бизнесом, связанным с ремонтом. Тот факт, что в опубликованных Минюстом США файлах Эпштейна фигурировало ее имя, шокировало Раису.

«У меня холодеют руки. Ведь этот человек, кто возможно, действительно поставляет девушек не наказан!» — сказала бывшая модель.

Она подтвердила, что в прошлом работала в агентстве, но не летала на остров Эпштейна. Подтверждением этому экс-модель считает тот факт, что еще жива. Слухи о том, что бывший работодатель занимался организацией эскорта, действительно ходили, но Раиса не смогла бы их подтвердить или опровергнуть.

Репутация владелицы агентства, по ее словам, чиста. Она даже прошла проверку на детекторе лжи по поводу продажи девушек.

«Но я не понимаю, почему Дана заявляет о клевете, когда все значится в документах Минюста США, они публичны», — сказала Раиса.

Модель из краснодарского агентства Shtorm по имени Рая упоминалась в одном из рассекреченных писем в адрес Эпштейна. Некто написал 5 февраля 2018 года, что она очень умна и хорошо говорит по-английски, поэтому стоит связаться с ней по Skype.

Основательница модельного агентства Дана Борисенко опровергла в Instagram* причастность к делу Эпштейна. Она обвинила в клевете краснодарского журналиста, который первым написал об этом в своем телеграм-канале.

