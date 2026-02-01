Краснодарское модельное агентство опровергло работу с Эпштейном

Глава кубанского агентства Storm пригрозила судом за вброс о связи с Эпштейном

Название и адрес сайта модельного агентства Storm из Краснодара фигурируют в опубликованных Минюстом США файлах проходившего по делу о сутенерстве и секс-торговле предпринимателя Джеффри Эпштейна. Владелица площадки опровергла любую связь с покончившим с собой миллиардером и пригрозила судом автору вброса.

Внимание на упоминание краснодарского модельного агентства обратил журналист Андрей Кошик. Он процитировал переписку от февраля 2018 года, в которой участники беседы обсуждают модель Раю, якобы работавшую в Storm.

Знакомый девушки утверждал, что она хорошо владеет английским языком. Сопровождающая письмо ссылка действительно ведет на сайт краснодарского агентства.

Генеральный директор агентства Storm Дана Борисенко заявила, что не имеет никакого отношения к истории с Эпштейном. Она подчеркнула, что организованный краснодарским журналистом вброс распространился по другим пабликам.

«Сайт из-за посещения такого количества людей хостинг заблокировал! Куча сообщений от незнакомых, которые просто прочитали в телеграм-канале это вранье и сразу начали писать мне с угрозами! <…> И это все создал журналист из Краснодара, который просто хотел хайпануть», — написала она на своей странице в Instagram*.

Борисенко добавила, что намерена доказать, что с делом Эпштейна никак не связаны ни она сама, и ни агентство. Автора вброса девушка хочет привлечь к суду за клевету, а с ним — все издания, которые скопировали у него эту информацию.

«Я не позволю осквернить все мои труды, мое имя и имя моего модельного агентства», — подытожила владелица площадки.

Опубликованный Минюстом архив по делу финансиста Джеффри Эпштейна содержит более 3,5 миллиона файлов Среди них есть в том числе вырезки из американских газет и журналов, в которых упоминались известные политики, деятели культуры, общественники и даже герои мультфильма «Шрек».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.