Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали за превышение полномочий

В Брянской области задержали высокопоставленного сотрудника Главного управления МЧС за превышение должностных полномочий в интересах коммерческой структуры. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

По версии следствия, подозреваемый вместе с подчиненными помог юридическому лицу успешно пройти аттестацию в 2025 году. В итоге компания незаконно получила лицензию на право осуществления специализированных работ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Сейчас следователи проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы закрепить доказательства и установить другие возможные эпизоды преступной деятельности.

В конце марта по той же статье в Ставрополе задержали министра энергетики, промышленности и связи региона. Подробности дела не раскрывали.