Министра энергетики Ставрополья задержали за превышение полномочий

Министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Ивана Ковалева задержали сегодня ночью за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Свой пост он занимал с 2021 года. Подробности не раскрываются, официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в Иркутской области задержали главу Бодайбо Александра Ботвина. Чиновника обвинили в ненадлежащей организации теплоснабжения, из-за чего в городе произошла крупная коммунальная авария.

Без отопления и водоснабжения зимой остались две школы и более 140 домов, возникла угроза для 1,3 тысячи местных жителей. В городе некоторое время действовал режим ЧС.