Высокопоставленного чиновника Росморречфлота задержали за взятки

Сотрудники ФСБ при поддержке Западного МСУТ Следственного комитета и Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу задержали высокопоставленного чиновника Росморречфлота по обвинению в коррупции. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

По данным следствия, чиновник, занимая пост замначальника Управления транспортной безопасности, с 2014 по 2022 год за покровительство брал взятки у некоего бизнесмена, который делал для него оценки уязвимости и планы обеспечения. Например, в 2019 году он получил от коммерсанта два объекта недвижимости в Москве на общую сумму 8,5 миллиона рублей.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело, суд постановил взять его под стражу. В Москве и Подмосковье прошли обыски, изъяли деньги, документы и другие вещдоки.

Ранее в получении взятки заподозрили начальника радиотехнической службы Военно-морского флота РФ капитана первого ранга Олега Лопатиева. Следственный комитет предполагает, что офицер вымогал восемь миллионов рублей у предпринимателя за покровительство по гособоронзаказу.