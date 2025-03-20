Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела начальника службы ВМФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о получении взятки начальником радиотехнической службы Военно-морского флота Олегом Лопатиевым. Об этом сообщили в Информационном центре Следкома.

Следствие считает, что Лопатиев вымогал у предпринимателя восемь миллионов рублей в качестве взятки за покровительство в процессе выполнения государственного оборонного заказа. Подозреваемого заключили под стражу.

«Бастрыкин поручил врио заместителя председателя Следственного комитета — руководителя Главного военного следственного управления Константину Евгеньевичу Корпусову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в СК.

Ранее замначальника управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги», экс-начальника отдела Росавиации Максима Павлюка приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимого признали виновным в совершении нескольких коррупционных преступлений: организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения, а также в получении взятки в крупном размере группой лиц, сопряженном с вымогательством.