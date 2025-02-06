«Высокомерная и избалованная». Что известно про подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары

Подозреваемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова была агрессивной. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Агрессивная — сто процентов. Высокомерная и избалованная», — рассказал собеседник 360.ru.

Семья была уже не такой богатой, как раньше. По словам источника, они распродали имущество в Финляндии и в Гранном — поселке рядом с Самарой.

Однако знакомая девушки, напротив, назвала ее «нормальной, хорошей девочкой». Она предположила, что внучка экс-мэра Самары могла попасть в плохую компанию. По воспоминаниям знакомой, девушка училась на юриста.

Ранее суд арестовал внучку экс-мэра Самары по делу о жестоком двойном убийстве. Тархов и его жена Наталья скончались примерно месяц назад. Их тела расчленили и поместили в пластиковые бочки. По одной из версий, преступница могла пойти на жестокую расправу из-за 145 миллионов рублей.