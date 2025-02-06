Источник назвал мотив внучки экс-мэра Самары для убийства близких. Очень хотелось денег

Внучка бывшего мэра Самары убила своих дедушку и бабушку из-за 145 миллионов рублей. По информации Shot , именно такую сумму она планировала получить от продажи недвижимости Виктора Тархова: особняков в Подмосковье, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

Бывший мэр Самары владел двумя участками в деревне Белеутово под Москвой. На одном из них стоит коттедж площадью 372,9 квадратных метров. Рядом находится еще один дом на участке около 890 «квадратов». Недавно первый дом выставили на продажу за 27,3 миллиона рублей, но объявление быстро убрали. По слухам, жилье пыталась продать внучка Тархова.

Бывший мэр Самары также владел квартирой в элитном жилом комплексе «Твинс», который находится на улице Антонова-Овсеенко. Площадь квартиры составляет 172,6 квадратных метра, а ее стоимость — около 25,6 миллионов рублей. Квартиру купили в 2013 году. Кроме того, Виктор Тархов был одним из совладельцев экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске, где ему принадлежало 38,7% акций.

«Екатерина употребляла наркотики. Родственники девушки пытались признать ее ограниченно дееспособной — в 2020 году Людмила Тархова, мать подозреваемой, обратилась по этому поводу в суд», — сообщил Shot.

Вечером 5 февраля стало известно, что Виктор Тархов и его жена Наталья были жестоко убиты примерно месяц назад. Их тела расчленили и поместили в пластиковые бочки. Подозреваемая — 30-летняя внучка. Как сообщил сайт kp.ru, после расправы над супружеской парой внучка продавала машины и иконы. Девушку арестовали по делу о жестоком двойном убийстве