Выбросивший ребенка и жену с 16-го этажа мужчина впал к кому

Mash: выбросивший ребенка и жену с 16-го этажа в Лефортово мужчина впал к кому

Фото: Телеканал «360»

Мужчина, выбросивший с 16-го этажа жену и младенца в Лефортово, находится в тяжелом состоянии в токсикологическом отделении НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, мужчина сначала выбросил из окна ребенка, потом вытолкнул супругу. По другой версии, женщина выбросилась из окна сама вслед за дочкой. По данным Mash, оба супруга в тот момент были под воздействием сильнодействующих веществ.

Известно, что мужчину с места происшествия увозили на скорой. в ЖК «Лефортово парк», где все произошло, работают спецслужбы и следователи. Журналисты сообщили, что погибшая Милена Липатова работала топ-менеджером известной пивной компании.

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