Сегодня 17:10 Второе уголовное дело возбудили после нападения на техникум в Архангельске Фото: Пресс-служба Следственного комитета
После нападения на техникум в Архангельске возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в
пресс-службе регионального управления СК.
Подозреваемым по делу стал сотрудник частной охранной организации, работавший в техникуме по контракту. Следователи допрашивают свидетелей по делу.
Свою проверку безопасности в учебном заведении проведет и
региональная прокуратура. Она контролирует ход расследования.
Нападение произошло утром. Отчисленный студент пришел в здание с ножом и порезал двоих сотрудниц, одна из них сейчас
Нападение произошло утром. Отчисленный студент пришел в здание с ножом и порезал двоих сотрудниц, одна из них сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Преступника обезвредили другие студенты и передали полиции. Против него возбудили дело о покушении на убийство.
