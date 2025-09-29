Второе уголовное дело возбудили после нападения на техникум в Архангельске

После нападения на техникум в Архангельске возбудили еще одно уголовное дело — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Подозреваемым по делу стал сотрудник частной охранной организации, работавший в техникуме по контракту. Следователи допрашивают свидетелей по делу.

Свою проверку безопасности в учебном заведении проведет и региональная прокуратура. Она контролирует ход расследования.

Нападение произошло утром. Отчисленный студент пришел в здание с ножом и порезал двоих сотрудниц, одна из них сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Преступника обезвредили другие студенты и передали полиции. Против него возбудили дело о покушении на убийство.