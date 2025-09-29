Прокуратура проверит, как обеспечивалась безопасность в техникуме Архангельска

Прокуратура Архангельской области проверит, как обеспечивалась безопасность в техникуме строительства и городского хозяйства в Архангельске, где бывший студент напал на педагогов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России .

По данным ведомства, молодой человек зашел в здание учебного заведения и нанес ножевые ранения сотрудникам. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном из хулиганских побуждений. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры региона.

На место ЧП выезжал прокурор Архангельска. Одновременно организовали проверку, в ходе которой дадут оценку обеспечению безопасности во время занятий и мерам по ограничению доступа посторонних в здание.

Ранее сообщалось, что студенты обезвредили нападавшего с ножом молодого человека в колледже Архангельска.