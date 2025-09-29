Стало известно о состоянии одной из жертв нападения в Архангельской области

Цыбульский: одна из жертв нападения в техникуме попала в реанимацию

Одну из пострадавших при нападении бывшего студента на сотрудников Архангельского техникума строительства и экономики прооперировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале .

Он отметил, что вторая женщина находится в операционной, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Глава региона поблагодарил студентов техникума, которые сумели задержать нападавшего до приезда полиции, назвав их поступок мужественным и достойным уважения.

По словам Цыбульского, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме, а пострадавшим оказажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит, как обеспечивалась безопасность в техникуме.