«Вспыхнули облитые бензином ноги». В Подмосковье пьяный мужчина попытался заживо сжечь сожительницу

В Подмосковье пьяный мужчина облил ноги своей сожительницы бензином, а затем поджег ее с помощью зажигалки. Все произошло в деревне Супонево в Щелковском городском округе. Пострадавшая в беседе с 360.ru рассказала о своем самочувствии.

По словам Виктории, сейчас она чувствует себя нормально. При этом у нее серьезные травмы, обожжены ноги. С сожителем, как заявила женщина, она раньше никогда не ссорилась.

«С ним прожила три года душа в душу», — призналась собеседница 360.ru.

Она предположила, что возлюбленный напал на нее потому, что был пьян и, вероятно, они с подругой его «довели». Приятельница Виктории рассказала, что в тот день они сидели на лавочке и выпивали. В какой-то момент сожитель ее подруги вышел из дома с пластиковой пятилитровой канистрой.

«Без каких-либо объяснений со словами „я сейчас вас сожгу“ облил Виктории ноги и колени содержимым канистры. После чего пошел запах бензина. Со словами „горите и сдохните“ он бросил зажигалку. Вспыхнули и загорелись облитые бензином ноги», — рассказала она.

Виктория стала звать на помощь, а ее сожитель просто ушел в дом. Когда огонь потух и женщины решили вызвать полицию, он забрал у них телефоны.

Мужчину задержали сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

«Женщина госпитализирована с предварительным диагнозом „ожог четвертой степени“. Правонарушитель задержан и передан полиции», — рассказал росгвардеец.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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