Сибиряк облил пенсионерку и ее пятилетнюю внучку бензином и поджег

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о покушении на убийство бабушки и внучки, которое было совершено опасным для окружающих способом жителем Купинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
В ходе расследования было выяснено, что 15 мая 2025 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своим знакомым в частный дом в Купино.
«На почве личных неприязненных отношений фигурант по делу облил 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку бензином и совершил поджог», — уточнили следователи.
Женщина и девочка смогли самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство, уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчину задержали
Ранее в Красноярском крае мать зарубила топором троих своих детей. Женщина состояла на учете у психиатра.
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