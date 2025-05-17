Сибиряк облил пенсионерку и ее пятилетнюю внучку бензином и поджег

СК: под Новосибирском мужчина облил бабушку и внучку бензином и поджег

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о покушении на убийство бабушки и внучки, которое было совершено опасным для окружающих способом жителем Купинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

В ходе расследования было выяснено, что 15 мая 2025 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своим знакомым в частный дом в Купино.

«На почве личных неприязненных отношений фигурант по делу облил 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку бензином и совершил поджог», — уточнили следователи.

Женщина и девочка смогли самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу.