Сибиряк облил пенсионерку и ее пятилетнюю внучку бензином и поджег

СК: под Новосибирском мужчина облил бабушку и внучку бензином и поджег

СУ СК России по Новосибирской области
Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области расследуют уголовное дело о покушении на убийство бабушки и внучки, которое было совершено опасным для окружающих способом жителем Купинского района. Об этом сообщили в  пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

В ходе расследования было выяснено, что 15 мая 2025 года подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своим знакомым в частный дом в Купино.

«На почве личных неприязненных отношений фигурант по делу облил 65-летнюю женщину и ее пятилетнюю внучку бензином и совершил поджог», — уточнили следователи.

Женщина и девочка смогли самостоятельно выбраться из горящего дома на улицу.

СУ СК России по Новосибирской области
Фото: СУ СК России по Новосибирской области

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство, уточнили в  пресс-службе ведомства. Мужчину задержали

Ранее в Красноярском крае мать зарубила топором троих своих детей. Женщина состояла на учете у психиатра.

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