Возобновление поисков семьи Усольцевых объяснили в СК

Следственный комитет по Красноярскому краю возобновлял поиски пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых в рамках расследования уголовного дела. Об этом РИА «Новости» сообщили в главке ведомства по региону.

«Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новую информацию в ходе поисков не получили», — отметили в СК.

Сотрудники поисково-спасательного отряда «Спасатель» 30 и 31 января совершили двухдневные поиски семьи, но они не дали никаких результатов.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время туристического похода в направлении горы Буратинка. СК завел уголовное дело по статье об убийстве, но приоритетной остается версия о несчастном случае. Спасатели завершили активные поиски 12 октября 2025 года.

Ранее правоохранители отмели версию о побеге семьи, так как никакого подтверждения она не получила.