Двухдневные поиски семьи Усольцевых результатов не дали

Двухдневные поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае результатов не дали

Сотрудники Красноярского поискового отряда «Спасатель» завершили двухдневные поиски пропавшей семьи Усольцевых, поиски результатов не дали. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Завершился выезд спасателей на проведение повторных поисков семьи в Партизанском районе. В течение двух дней провели обследование районов совместно с сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, поиски результатов не дали», — отметили в организации.

Активные поиски Усольцевых закончили 12 октября, затем спасатели перешли в формат точечных задач — теперь ими занимаются аттестованные специалисты и профессионалы.

Ранее координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт предположила, что с семьей Усольцевых, вероятнее всего, произошел несчастный случай.