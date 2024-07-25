Возможный подрывник машины в Москве был лучшим учеником в школе

РИА «Новости»: обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился в школе

Мужчина, которого обвиняют в подрыве внедорожника Toyota Land Сruiser в Москве, в 2012 году поступил в Высшую школу экономики. Об этом РИА «Новости» заявил его родственник.

Источник издания рассказал, что подозреваемый окончил школу в городе Урюпинске, а затем поступил на бюджетное отделение ВШЭ. По данным сайта урюпинского лицея, он был одним из лучших учеников школы и даже получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе.

В 2011 году подозреваемому, который тогда учился в 11-м классе, вручили губернаторскую стипендию. Он также являлся призером различных конкурсов по истории, добавили в издании.

Полиция задержала мужчину в Бодруме. По версии следствия, он подорвал внедорожник во дворе жилого дома на Синявинской улице, а затем улетел Турцию. В результате взрыва пострадала семейная пара: женщина получила рваные раны лица, а водителю оторвало ступни.