Возможный подрывник машины в Москве был лучшим учеником в школе

РИА «Новости»: обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился в школе

Фото: РИА «Новости»

Мужчина, которого обвиняют в подрыве внедорожника Toyota Land Сruiser в Москве, в 2012 году поступил в Высшую школу экономики. Об этом РИА «Новости» заявил его родственник.

Источник издания рассказал, что подозреваемый окончил школу в городе Урюпинске, а затем поступил на бюджетное отделение ВШЭ. По данным сайта урюпинского лицея, он был одним из лучших учеников школы и даже получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе.

В 2011 году подозреваемому, который тогда учился в 11-м классе, вручили губернаторскую стипендию. Он также являлся призером различных конкурсов по истории, добавили в издании.

Полиция задержала мужчину в Бодруме. По версии следствия, он подорвал внедорожник во дворе жилого дома на Синявинской улице, а затем улетел Турцию. В результате взрыва пострадала семейная пара: женщина получила рваные раны лица, а водителю оторвало ступни.

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