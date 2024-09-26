Восемь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы предстали перед судом

Грачевский районный суд Ставропольского края начал рассмотрение уголовного дела восьми жителей Республики Дагестан. Их обвинили в участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Восьмерым мужчинам предъявили обвинения по трем статьям, в том числе о «Применении насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия, 29 октября 2023 года обвиняемые устроили погром в аэропорту Уйташ на почве национальной ненависти к гражданам Израиля. В результате беспорядков аэропорту нанесли ущерб на сумму более 24 миллионов рублей.

Сотрудникам пришлось заблокировать работу воздушной гавани и отменить рейсы. Кроме того, пострадали 30 представителей власти.

Ранее суд назначил пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы до девяти лет колонии. Свою вину подсудимые не признали.